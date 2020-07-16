В Кабмине новый министр — кто такой Олег Уруский
Что известно о новом вице-премьере по оборонно-промышленному комплексу
Верховная Рада 16 июля назначила Олега Уруского вице-премьером по оборонно-промышленному комплексу, министром по вопросам стратегических отраслей промышленности.
Олег Уруский — доктор технических наук, профессор. Академик Международной академии аэронавтики. Занимал руководящие должности на предприятиях и в объединениях оборонной промышленности, авиатранспортной отрасли, машиностроения.
Уруский родился в городе Чортков Тернопольской области 13 апреля 1963 года. В 1985 году он окончил Киевское высшее военное авиационно-инженерное училище.
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В 1993-1996 годах работал начальником управления в Национальном космическом агентстве Украины.
В 1996-2000 годах руководил управлением в аппарате СНБО.
В 2000-2003 занимал должность первого заместителя главы Государственной комиссии по вопросам оборонно-промышленного комплекса Украины.
В 2003-2005 годах возглавлял департамент в секретариате Кабинета Министров.
В 2005 году был назначен первым заместителем министра промышленной политики.
Ранее Верховная Рада проголосовала за назначение Кирилла Шевченко на должность главы Национального банка Украины.