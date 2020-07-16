Новому главе НБУ не позавидуешь: эксперт о назначении Шевченко

Верховная Рада проголосовала за назначение главой НБУ Кирилла Шевченко. Это решение прокомментировал экономист Григорий Кукуруза в эфире канала "Украина 24".

"Это довольно закономерно. Еще вчера все было ясно. Если говорить про экономическую политику, то новому руководителю не позавидуешь. С одной стороны, он находится под шквалом критики, потому что любая фамилия негативно бы была воспринята западными партнерами, с недоверием. Это не связано с самим человеком, а больше касается характера отставки предыдущего руководителя", — сказал он.