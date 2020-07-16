Новому главе НБУ не позавидуешь: эксперт о назначении Шевченко

Экономист рассказал, какими задачами должен в первую очередь заняться новый глава Нацбанка

Новому главе НБУ не позавидуешь: эксперт о назначении Шевченко

Верховная Рада проголосовала за назначение главой НБУ Кирилла Шевченко. Это решение прокомментировал экономист Григорий Кукуруза в эфире канала "Украина 24".

"Это довольно закономерно. Еще вчера все было ясно. Если говорить про экономическую политику, то новому руководителю не позавидуешь. С одной стороны, он находится под шквалом критики, потому что любая фамилия негативно бы была воспринята западными партнерами, с недоверием. Это не связано с самим человеком, а больше касается характера отставки предыдущего руководителя", — сказал он.

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Экономист назвал первоочередные задачи для нового главы НБУ.

"Сейчас первое время важно сконцентрироваться на установлении контактов и прояснить позицию, что никто не собирается контролируемо делать эмиссию, как говорилось в последнее время. Второе — это стабилизация украинских кредитных рейтингов", — сказал он.

Ранее нардеп Даниил Гетманцев рассказал, как колебания курса влияют на экономику Украины.

Источник Украина 24 Теги НБУ экономика Украины Кирилл Шевченко