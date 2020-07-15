23:38, Вчера

"Повел себя, как м**ак": Спивак жестко обозвал нардепа Тищенко Поводом стал сюжет о знаниях народных депутатов в области географии

Бывший депутат Одесского горсовета, политэксперт Дмитрий Спивак в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" жестко прокомментировал поведение народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко.

Поводом стал сюжет, подготовленный в рамках программы. В связи с проведением 15 июля внешнего независимого оценивания по географии журналистка задавала нардепам вопросы из школьного курса. Многие депутаты под тем или иным предлогом старались избежать ответа. Николай Тищенко, в частности, посоветовал журналистке обратиться к его пресс-секретарю, и, пояснив, что у него "идет комитет", отвернулся от нее.

"Можно одно ругательное слово скажу? Николай Тищенко по отношению к журналистке, к девушке, к женщине, повел себя, как м**ак. Это все, что я хочу сказать в прямом эфире, и пусть телезрители это знают. Я же сейчас не обсуждаю их знания... Они такие все... Им почему-то всем кажется, что они бога за бороду взяли, что они такие великие", - заявил Спивак.

Напомним, ранее в эфире "Времени Голованова" известная писательница Лариса Ницой вступила в горячий спор с нардепом Максимом Бужанским.