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Зеленский определился с главой НБУ: подробности от советника президента В ближайшие дни кандидатуру рассмотрит парламент

Президент Владимир Зеленский определился, кто должен возглавить Национальный банк Украины после отставки Якова Смолия.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко.

"Президент сформировал свою точку зрения по поводу главы НБУ, в ближайшие дни кандидатура будет внесена в Верховную Раду. Это высокопрофессиональный человек, который понимает все вызовы, стоящие перед украинской экономикой", - сказал Устенко, однако фамилию кандидата не назвал.

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Советник президента также напомнил, что Национальный банк Украины "согласно украинскому законодательству и де-факто является абсолютно независимой институцией".

"У нас идет экономическое падение, но ситуация с финансовым состоянием более чем стабильная. Наши резервы превышают 28 млрд долларов. Это исторический максимум за последние 10 лет, последний раз такая цифра была в 2012 году... Этих денег более чем достаточно, чтобы пройти через любого рода вызовы, которые есть в этом году и в следующем. У нас рекордно низкая инфляция", - добавил он.

1 июля глава Национального банка Украины Яков Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке по собственному желанию. Такой шаг Смолий объяснил тем, что на него осуществляется политическое давление. Верховная Рада 3 июля 286 голосами поддержала отставку главы НБУ.

Нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Устенко в эфире телеканала "Украина 24" назвал двух главных кандидатов на пост главы НБУ.