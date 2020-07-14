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Притула ответил на вопрос, пойдет ли в мэры Киева Шоумен заявил, что его решение будет взвешенным

Шоумен и телеведущий Сергей Притула в эфире телеканала "Украина 24" подтвердил, что рассматривает возможность своего участия в выборах мэра Киева.

"То, что рассматриваю (возможность баллотирования – ред.) – правда. Не буду отрицать разговоры, которые идут – небеспочвенны. Насчет того, рассматривается ли – это правда, а насчет того, пойду ли... Давайте, как в том анекдоте – "а можно всех посмотреть?" У меня еще есть немного времени для того, чтобы принять взвешенное решение, а не эмоциональное", - заявил шоумен.

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При этом Притула развеял слухи насчет своего возможного баллотирования в мэры во Львове или в Тернополе:

"Не рассматриваю, для этого есть много причин. Я 15 лет живу в столице, у меня здесь двое детей родились, мы недавно сделали ремонт, и оставлять обжитое гнездышко – пока таких планов нет".

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире канала "Украина 24" спрогнозировал, кто выйдет во второй тур на выборах мэра Киева.