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Эксклюзивно и вживую - "Свобода Слова" Савика Шустера выйдет на канале "Украина 24" Следите за дебатами главных лиц государства

Впервые на телеканале «Украина 24» известный политический журналист и ведущий Савик Шустер проведет обсуждение острых политических тем в программе «Свобода слова».

Эксклюзивно и вживую следите за дебатами главных лиц государства. Не пропустите социально значимое ток-шоу и будьте причастны к изменениям, происходящим в стране.

В эту пятницу, 17 июля в 21:00 - на телеканале «Украина 24».