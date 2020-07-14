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Замглавы фракции "Слуга народа" Кравчук "сбежала" с эфира после спора с Ляшко Ляшко спросил, почему депутаты ставят в приоритет легализацию игровых автоматов, когда в стране миллионы людей без работы

Заместитель главы парламентской фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук отключилась от эфира на телеканале «Украина 24» после вопросов лидера Радикальной партии Олега Ляшко о легализации игорного бизнеса.

Ляшко спросил, почему депутаты ставят в приоритет легализацию игровых автоматов, когда в стране миллионы людей без работы и не имеют средств к существованию.

"Вы говорите, что заблокирована работа парламента из-за законопроекта об игорном бизнесе, а не вы его протаскиваете? Это вы считаете, что в условиях кризиса, когда миллионы людей без работы, наибольший приоритет для власти – это закон об игорном бизнесе? Может, надо было бы на другом сконцентрироваться: налоговые льготы для бизнеса, поддержка малообеспеченных, социальная защита граждан, потерявших работу? А вы считаете, что главная задача власти – это игорный бизнес", - заявил Ляшко.

В ответ Кравчук сказала, что не будет "ширмой", не будет "помогать рекламировать себя господину Ляшко, который очень хочет вернуться в парламент".

"Надеюсь, что мы с вами там (в Раде - Ред.) не встретимся", - сказала Кравчук. "Не переживайте, я вернусь, а вы оттуда уйдете!", - ответил Ляшко.

После этого нардеп «Слуги народа» отключилась от эфира.

"Трусы! Они просто не способны отвечать ни на критику, ни на вопросы. Я задал простой вопрос – в Украине сегодня нет более насущных проблем, чем легализация игорного бизнеса? Я вообще считаю, что это преступление. Они пишут, что этот закон дополнительно даст в бюджет 4 миллиарда гривен. Сколько же люди должны вынести денег, чтобы игорные заведения в бюджет заплатили столько? В десять раз больше – 40 миллиардов гривен. И каждый работяга, получив зарплату, будет просаживать ее, потому что эти все "наливайки" с автоматами будут стоять на каждом шагу: у школ, детских садов, больниц, предприятий. То есть, это закон о грабеже людей. И вместо того, чтобы ответить на вопрос – депутат скрывается и убегает, как девочка из института благородных девиц", – заявил Ляшко.

Напомним, ранее Ляшко заявил, что надо повысить минималку до 12 тысяч с нового года.