18:06, Сегодня

Это очень важно: политолог напомнил о главной ошибке прошлого Кабмина Кабмин должен тесно общаться с парламентом, заявил политолог о назначении министров

Кабмин отозвал постановление о назначении вице-премьер-министром ОПК Олега Уруского на доработку. Что происходит с кандидатурами на посты министров, объяснил политолог Алексей Якубин в эфире канала "Украина 24".

"Мы не раз слышали от нардепов, что Кабмин не всегда достаточно общается с партийным большинством. Но кадровые вопросы очень важны, и поэтому со стороны премьера кандидатуры будут представлены фракции, и депутаты смогут с ними пообщаться, прежде чем делать кадровые назначения. Это очень важно с точки зрения взаимодействия парламента и правительства", — сказал он.

Политолог напомнил, что из-за плохой коммуникации был отправлен в отставку предыдущий Кабмин.

"Одна из проблем предыдущего правительства, Алексея Гончарука, была в том, что коммуникация между министрами и парламентом была невысокой. Некоторые министры считали, что если их назначили, то они уже живут в другой реальности. Поэтому я думаю, что в данном случае придирчивость к кандидатурам означает, что фракция должна с ними определиться, перед тем как выносить их на голосование в зал Верховной Рады", — сказал он.

Напомним, в Верховной Раде хотят заслушать министра обороны Андрея Тарана в связи с накоплением российской военной техники недалеко от границы с Украиной.