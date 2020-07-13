14:01, Сегодня

Рада хочет заслушать министра обороны — в "Голосе" рассказали детали Депутат Леся Василенко рассказала, какие вопросы есть у нардепов к главе Минобороны

В Верховной Раде хотят заслушать министра обороны Андрея Тарана в связи с накоплением российской военной техники недалеко от границы с Украиной. Подробности рассказала депутат из "Голоса" Леся Василенко в эфире канала "Украина 24".

"Однозначно вопросы будут. Во-первых, интересует, насколько украинская армия готова к вызовам, которые стоят по всему периметру украинской границы. Не только на востоке и на границе с Крымом, а будет интересовать вопрос и западных границ. Также будет интересовать вопрос укомплектованности вооруженных сил, боевой подготовки и то, насколько быстро подразделения могут быть приведены в боевую готовность, и насколько готов оперативный резерв первой очереди. Это мужчины и женщины, которые уволились из армии и принадлежат к резерву первой очереди", — рассказала она.

Василенко рассказала о цели доклада министра обороны и о возможной реакции парламента.

"Вопросы касаются того, насколько ключевое ведомство способно организовать процесс обороноспособности. Также стоит вопрос о средствах, которые выделяются на оборонную сферу. Исходя из ответов, будем думать про реакцию. Наверное, ключевым будет найти точки сотрудничества, чтобы обороноспособность страны повышалась".

Напомним, Россия сосредоточила у границ Украины значительные военные силы. Она объясняет это подготовкой к военным учениям "Кавказ 2020", которые запланированы на сентябрь.