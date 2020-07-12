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Для грязных операций есть сливной бачок — нардеп о записи "разговора" Порошенко и Путина Алексей Гончаренко рассказал, почему у Путина так отреагировали на скандальные записи

В России отреагировали на запись разговора якобы Петра Порошенко и Владимира Путина. Нардеп из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в эфире канала "Украина 24" объяснил слова Дмитрия Пескова о том, что Порошенко не поздравлял Путина в 2014 году.

"Песков – пресс-секретарь Путина. Я не думаю, что в интересах Путина отвечать, что, мол, они ничего об этом не знают. Потому что они же прекрасно понимают, что забросив этот разговор в Украину, реакция, что они ничего не знают, будет очевидной и только подтверждать их авторство всего, что мы слышим. Поэтому я по реакции Пескова абсолютно ничему не удивляюсь и никакой другой реакции, собственно говоря, и не ждал", — сказал он.

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По словам Гончаренко, Кремль действует через украинского депутата Деркача.

"Условно говоря, они могли бы на сайте Кремля выложить этот разговор. Но они, конечно, таким заниматься не будут. Для таких грязных дел есть грязные люди, которым является, к сожалению, наш народный депутат Андрей Деркач. Вот это он и реализует. А марать непосредственно президента через его пресс-секретаря Пескова – они точно не будут это делать. У них же тоже есть какая-то марка, которую они держат. Для грязных операций есть сливной бачок. Чтобы сливным бачком был пресс-секретарь Путина – это немного перебор", — сказал он.

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