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Эксперт назвал условие для новой встречи Зеленского и Путина Со времен прошлых переговоров в Париже прогресса не видно, считает Николай Капитоненко

Шансы на новую встречу президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина в "нормандском формате" минимальны, поскольку со времен прошлых переговоров в Париже прогресс в вопросе мирного урегулирования на Донбассе достигнут не был.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" директор Центра исследования международных отношений Николай Капитоненко. По его мнению, Украине нужно активизировать переговорный процесс.

"Результаты саммита (в "нормандском формате" - ред.) в Париже были слишком скромными. Они не достигли той планки высокой, которая была поставлена ​​шагами, которые были сделаны в прошлом году до того. Но даже в таком виде то, что было зафиксировано результатами саммита в Париже, выполнено не было. Мы видим, что продолжаются обстрелы, что разведение сил имеет символическое значение, что нет продвижения по наиболее сложным политическим вопросам, связанным с урегулированием конфликта", - отметил эксперт.

По мнению Капитоненко, шансы на проведение следующего нормандского саммита минимальны, "потому что российская сторона не в первый раз достаточно последовательно говорит, что встречаться имеет смысл только тогда, когда есть продвижение и конкретные результаты".

"Сейчас гораздо менее масштабные планы, по сравнению с планами прошлого года, гораздо меньше ожиданий. И все понимают, что даже если произойдет, к примеру, создание новых пропускных пунктов или разминирование на каких-либо участках, или даже разведение сил, или обмен удерживаемыми лицами - все это не является шагом к дальнейшему продвижению в переговорах", - пояснил он.

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Капитоненко считает, что Украине нужно активизировать переговоры по Донбассу:

"Нам надо браться за политическую часть, за сердцевину этого конфликта, за то, на каких политических условиях он будет разрешен, при каких условиях россияне согласятся вывести свои войска, вернуть контроль над границей. Что мы за это дадим, какую автономизации, закон об амнистии, как будут проходить выборы - это наиболее важная часть урегулирования. Если за нее не беремся, или беремся, а потом играем назад, - тогда конфликт будет продолжаться в нынешнем виде".

Напомним, ранее политолог Владимир Фесенко в эфире телеканала "Украина 24" предложил "непопулярный метод" урегулирования конфликта на Донбассе.