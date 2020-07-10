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Местные выборы в Украине: Луценко дал неожиданный прогноз Местные выборы откроют окно возможностей для изменений общеукраинской политики, считает экс-генпрокурор

Местные выборы в Украине, которые пройдут в октябре, дадут правящей партии "Слуга народа" не более 20% депутатов в местных советах и ни одного мэра областного центра.

Такой прогноз в эфире телеканала "Украина 24" озвучил бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко. По его мнению, результаты местных выборов дадут Украине возможность сменить политическую ситуацию в парламенте, "где более 50% монофракции не справляется со своими задачами".

"Местные выборы должны показать, что "Слуга народа" не получит ни одного главу областного центра, и получит не более 20% всего массива депутатов. Это мой прогноз. Как только это произойдет, я уверен, что и президент, и его окружение это поймут, и в Украине откроется окно возможностей – на изменения в Верховной Раде, куда должны прийти новые политические силы, с новым конкурентным составом, чтобы не было монофракции", - заявил бывший генпрокурор.

Он высказал мнение, что украинская политика будет очень сильно смещаться в сторону мэров крупных городов с населением более 100 тысяч – "именно они будут задавать тональность развития Украины".

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Комментируя выборы депутатов местных советов, Луценко отметил:

"Каждый избиратель знает своего депутата, но тут он ориентируется на партию. Мало избрать городского голову, надо дать ему команду, иначе ничего не будет работать. Поэтому люди будут ориентироваться на избрание определенного мэра и его команды. Мой прогноз в этом отношении - почти все главы областных центров, за исключением 2-3, выиграют эти выборы... Действующая партия власти "Слуга народа" получит не больше 20%. Это станет окном возможностей для изменений общеукраинской политики".

Напомним, ранее экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, когда возможны досрочные парламентские выборы в Украине и какие сложности несут в себе местные выборы.