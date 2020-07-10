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Местные выборы могут политически разделить Украину по Днепру — экс-премьер Арсений Яценюк рассказал, когда возможны досрочные выборы в Украине и какие сложности несут в себе местные выборы

В Украине возможны досрочные выборы в парламент. Об этом заявил экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк во время Киевского форума по безопасности, который транслировал телеканал "Украина 24".

"Что я вижу с точки зрения политической? С точки зрения политической я считаю, что монобольшинство рано или поздно приведет к досрочным парламентским выборам. У меня только вопрос — когда? Думаю, что досрочные парламентские выборы в этом году не состоятся. Но следующий год, учитывая, что никакого монобольшинства уже нет, может стать тем годом, когда Украина пойдет на досрочные парламентские выборы", — сказал он.

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Яценюк отметил, что еще одна сложность — местные выборы, которые должны пройти в конце октября.

"В этом году у нас существенный вызов — это местные выборы. Во-первых, как провести эти местные выборы. Они также проводятся по довольно сложной системе, и там будут серьезные идеологические разногласия. И на этих местных выборах будут заниматься не тем, чтобы решить проблему децентрализации или местных общин. Будут прокладывать путь для политической деструкции и идеологического раскола Украины. Я переживаю, что эти местные выборы могут политически разделить Украину по Днепру. Потому что каждый будет играть свою скрипку исключительно политической идеологии, а не местной кампании", — сказал он.

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