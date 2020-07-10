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Вся Европа идет в ту сторону: в "Слуге народа" объяснили нашумевший законопроект Депутат из "Слуги народа" рассказал, как изменится законодательство, регулирующее СМИ

Офис Совета Европы призвал Раду рассмотреть законопроект "О медиа" до конца сессии. О чем в нем идет речь, рассказал народный депутат от фракции "Слуга народа" Никита Потураев в эфире канала "Украина 24".

"Нам необходимо осовременить медийное законодательство. Что до закона "Про аудиовизуальные услуги", проект которого стал основой законопроекту про медиа, это наше обязательство согласно дорожной карты в Соглашении про ассоциацию. Но подчеркну, дело в том, что украинские медиа законодательство ставит в неравные условия. Например, вы на телевидении или ваши коллеги на радио все работают с регулятором согласно законодательству. А, скажем, онлайн-медиа украинское законодательство не видело вообще, в нем не было такого понятия как интернет. Это смешно. Оно писалось в 90-е годы, тогда трудно было себе представить сегодняшнюю ситуацию", — рассказал он.

Депутат объяснил, что нового будет в законопроекте, который находится на рассмотрении.

"Мы приводим все в согласие с реалиями, которые есть, с тем, что происходит на медийном рынке, в информационном пространстве. Вот зачем нужен этот закон. Ничего принципиально нового там нет. С точки зрения ограничения контента там есть небольшая 36-я статья, в ней всего 12 пунктов. Они касаются запрета на порнографию, эксплуатацию, дискриминацию, пропаганду наркотиков и так далее. Там вообще нет ничего такого, что можно было бы трактовать как ограничение свободы слова", — рассказал он.

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Потураев рассказал, как именно будут регулироваться онлайн-СМИ.

"Сейчас из 20 европейских стран у 11 есть регуляция онлайн-медиа. Это развитые страны — Франция, Германия, страны Скандинавии и так далее. Вся Европа движется в сторону регуляции — не ограничения — чтобы была какая-то ответственность. И это понятно. Во-первых, онлайн-медиа будут регистрироваться добровольно, это не лицензирование. Мы в этом законе предлагаем некоторые преимущества для тех, кто зарегистрировался, в том числе и финансовые стимулы. Что до проверок, так же, как насчет телевидения может поступить сигнал (о нарушении — ред.), так и онлайн-медиа могут проверить и сказать: "Исправьте", — сказал он.

Несколько дней назад на сайте Верховной Рады опубликовали доработанный закон о медиа №2693-д. Соответствующий законопроект был зарегистрирован в Раде еще 27 декабря. В мае парламент направил проект закона "О медиа" на доработку.