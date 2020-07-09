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Выборов на территории ОРДЛО не будет — Резников назвал причину Вице-премьер по реинтеграции оккупированных территорий рассказал, чего не хватает для проведения выборов в ОРДЛО

Местные выборы в ОРДЛО не состоятся. Об этом заявил вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире канала "Украина 24".

"Я бы не связывал решение профильного комитета (о дате местных выборов - ред.), которое теперь должно привести и к решению парламента, с возможностью проведения осенью выборов на временно оккупированных территориях. Минские соглашения четко говорят, что финальным политическим решением урегулирования должны быть выборы. Но выборы должны проводиться на оккупированных территориях после их освобождения, после деоккупации, демилитаризации, разоружения и вывода иностранных войск и взятия Украиной контроля над границей с Россией на основании отдельного закона об особенностях выборов на временно оккупированных территориях. Это будут досрочные выборы, а они проводятся в 60-дневный срок, очередные выборы проводятся в 90-дневный срок и идут по дате, предусмотренной в Конституции", — пояснил он.

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По словам Резникова, необходимого для этих выборов закона еще не создали.

"Поэтому и не мог бы профильный комитет сегодня в это постановление включать вопросы отдельно выборов на временно оккупированных территориях, так как они должны подчиняться отдельному закону, который надо еще написать", — сказал он.

Ранее Резников заявил, что Минские соглашения потеряли актуальность и требуют пересмотра.