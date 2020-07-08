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Пожар на Луганщине: Зеленский назвал сумму компенсаций пострадавшим Также будет помощь семьям погибших, но сумма выплат будет определена позднее

В Смоляниново в Луганской области, где второй день продолжаются пожары, завершилось заседание оперативного штаба с участием президента Украины Владимира Зеленского и главы МВД Арсена Авакова. О результатах заседания рассказал корреспондент телеканала «Украина 24».

По результатам заседания штаба президент сообщил, что принято решение выделить 300 тысяч грн жителям Смоляниново, которые полностью потеряли свое жилье.

Некоторые улицы в селе полностью уничтожены огнем. По предварительной информации, полностью сгорело 30 домов, частично - около 50, но эти данные постоянно уточняются, так как обход домов продолжается, также президент Украины сообщил о том, что будет выделена помощь в 20 тыс. грн всем жителям села, потому что у многих частично сгорели пожитки, личные вещи, скот.

Президент сообщил, что сегодня состоится заседание правительства, где будет принято окончательное решение о выделении средств. Также будет помощь семьям погибших, но сумма выплат будет определена позднее.

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Ранее сообщалось, что в населенном пункте Смоляниново уже нет открытого огня, но есть очаги в сосновом лесу.