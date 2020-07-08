11:09, Сегодня

Пойдет ли Путин на вторжение - Гордон дал ответ Гордон сослался на слова известного российского медийщика

Журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала «Украина 24» рассказал о том, состоится ли вторжение российской армии на материковую Украину.

«Венедиктов (главред российского информресурса «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов – ред.) сказал, что Путин не пойдет на вторжение. Потому что выбор между, например, взятием Мариуполя и ужесточением санкций - в сторону ужесточения санкций», - отметил журналист.

Он выразил надежду, что вся информация о возможном наступлении россиян – это ложная тревога.

«Хотя видите, Алексей Неижпапа, руководитель Военно-морских сил Украины, сказал, что готовится к вторжению россиян в Херсонскую область. Но его одернул командующий объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев, сказал, что это недостаток опыта говорит в Неижпапе, что он сделал такое заявление», - подчеркнул журналист.

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Ранее экс-министр иностранных дел Константин Грищенко в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что Россия не может себе позволить напасть на Украину.