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Я хотел исчезнуть - Арахамия о скандале с "корабельной сосной" Нардеп заверил, что не употреблял оскорбительных слов в адрес коллеги

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала "Украина 24" оправдался за скандал с нардепом Ириной Аллахвердиевой, которую он вместе с коллегой Александром Корниенко сравнил с "корабельной сосной".

Арахамия заверил, что не употреблял оскорбительных слов в адрес Аллахвердиевой, а лишь машинально согласился с фразой, которую произнес Корниенко.

"Я недавно был, так сказать, невольным участником одного из "зашкваров", как говорится. На самом деле я просто сказал "да", но в СМИ это разошлось, что я участник. Я вообще на тот момент был очень уставший, потому что это был четвертый день нашего тура по Украине - в 6:00 подъем, потом целый день мы ездим, в касках, посещаем предприятия. Это была очень большая нагрузка. Я вообще ничего не хотел, я хотел исчезнуть из этого места и просто уехать домой", - рассказал он.

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Нардеп признался, что не слушал, о чем говорил Корниенко, а "просто кивал на то, что бы он ни говорил, просто уже был на автопилоте".

Напомним, 23 июня в сети опубликовали видео, в котором "слуга народа" Александр Корниенко во время разговора с главой фракции Давидом Арахамией заявил, что их коллега Ирина Аллахвердиева "рабочая баба, как корабельная сосна". Корниенко сначала заявил, что запись смонтирована, но позже вынужден был извиниться за сексизм.

Политолог Владимир Фесенко в эфире телеканала "Украина 24" призвал провести для нардепов от "Слуги народа" повторный тренинг в Трускавце, чтобы научить их контролировать свои слова.