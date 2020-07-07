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В "Слуге народа" объяснили, распустит ли Зеленский Раду Давид Арахамия спрогнозировал результат возможных досрочных выборов в парламент

Президент Владимир Зеленский не заинтересован в роспуске Верховной Рады, поскольку на досрочных парламентских выборах "Слуга народа" рискует взять гораздо меньше мандатов.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Вероятность роспуска Рады менее 1%, и для этого сейчас нет никаких причин. Вы можете посчитать, взять текущие рейтинги и смоделировать картинку Верховной Рады будущего. От этого полностью проигрывает "Голос" - он просто исчезает с политической карты. Затем "Слуга народа" теряет 40-45 мандатов. Выигрывает партия Порошенко и ОПЗЖ, "Батькивщина" плюс-минус остается, как есть", - заявил нардеп.

По его словам, политически роспуск парламента не будет иметь для власти никакого смысла.

"Зачем это президенту делать? С кем он пойдет в коалицию? Он об этом достаточно откровенно рассказывает на встречах с депутатами нашей фракции. В этом нет смысла", - отметил Арахамия.

Напомним, ранее депутат от "Слуги народа" Алексей Устенко в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, успеет ли Верховная Рада рассмотреть все запланированные законопроекты до летних каникул.