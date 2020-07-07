19:13, Сегодня

Елена Кравец во главе НБУ: в "Слуге народа" ответили, возможно ли это Депутаты поспорили о кандидатуре на пост главы Нацбанка

Депутат Верховной Рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в эфире телеканала "Украина 24" иронично выступил за назначение артистки "Студии Квартал-95" Елены Кравец главой Национального банка Украины, на что ему возразила депутат от фракции "Слуга народа" Роксолана Пидласа.

"Елена Кравец играла главу Национального банка в "Слуге народа" (сериале - ред.). Я серьезно, нужно доводить ситуацию до абсолюта. "95-й квартал" полностью захватил власть в государстве, возвращая нас в 95-й год с точки зрения инфляции, и возглавлять это должна госпожа Кравец. Поэтому мое предложение – Кравец, и гендер выдержан будет, и 100% человек Зеленского, он ей доверяет", - сказал Гончаренко.

Читайте также: "Доллар будет на месте крутиться": что думают украинцы о курсе и главе НБУ

Пидласа в ответ на эти слова напомнила, что главу НБУ назначают не депутатские фракции.

"По закону кандидатуры предлагает президент, а Верховная Рада согласовывает. И мы будем согласовывать кандидатуры, еще не обговаривали. Думаю, Елена Кравец - точно нет, она сказала, что пока не готова идти в политику", - сказала Пидласа.

Напомним, нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Устенко в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что главу НБУ вместо Якова Смолия назначат в течение лета.

3 июля Верховная Рада уволила Якова Смолия с должности главы Национального банка. Ранее он подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке по собственному желанию.