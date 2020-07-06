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На голову не налазит - Ляшко о заявлениях скандальной "слуги народа" Политик считает, что 90% украинских семей имеют право подать иск против нардепа

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко считает, что 90% украинских семей имеют право подать судебный иск против нардепа от "Слуги народа" Галины Третьяковой, которая оскандалилась заявлением о "детях низкого качества" в малообеспеченных семьях.

В эфире телеканала "Украина 24" Ляшко заявил, что нардеп "рассказывает дурь", и прокомментировал судебный иск Третьяковой против себя с требованием заплатить 1 млн грн моральной компенсации за оскорбления.

"Иск от суда мы еще не получили. Если Третьякова подала, то по закону мы должны получить копию иска, чтобы подготовиться к судебному заседанию. Как минимум 90% украинских семей имеют право подать встречный иск. Потому что эти заявления унизительны и касаются каждой семьи", - отметил политик.

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Лидер Радикальной партии напомнил, что большинство детей в Украине рождаются в бедных семьях:

"Они рассказывают, что дети, которые родились в бедных семьях, неполноценные, и государство тратит на них большие деньги. Какие большие деньги? 860 грн в месяц - пособие по уходу за ребенком. Пачка памперсов 148 штук - 578 грн".

По мнению Ляшко, "только морально неполноценные люди могут делать такие заявления"

"В любой другой стране мы бы уже не обсуждали эту историю - чиновник или депутат уже бы подал заявление об отставке, извинился бы и ушел. А вы слышали ее извинения? На голову не налазит. Не могу представить, что в ХХI веке в демократической стране представительница власти рассказывает такую ​​дурь, которая унижает каждую украинскую семью", - добавил он.

Отметим, председатель парламентского комитета по вопросам соцполитики, нардеп от "Слуги народа" Галина Третьякова заявила, что в некоторых малообеспеченных семьях детей рожают не для того, чтобы дать им образование и права, а для получения материальной помощи от государства. В результате, по ее словам, в таких семьях растут "дети низкого качества".

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко в эфире телеканала "Украина 24" сравнил слова нардепа от партии "Слуга народа" Галины Третьяковой с идеологией Адольфа Гитлера.