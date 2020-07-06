"Слуга народа" назвал двух главных кандидатов на пост главы НБУ

Нардеп рассказал, кто и когда может возглавить Национальный банк Украины

"Слуга народа" назвал двух главных кандидатов на пост главы НБУ

Главу НБУ вместо Якова Смолия, ушедшего в отставку, назначат в течение лета. Об этом заявил нардеп от фракции «Слуга народа» Александр Устенко в эфире телеканала "Украина 24".

"Я на 100% уверен, что к сентябрю у нас будет назначение главы НБУ, потому что мы не можем жить без главы НБУ. Госпожа Рожкова, временно возглавляющая НБУ, фактически является продолжением Смолия. Эта ситуация никого не устраивает", — сказал он.

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Устенко назвал фамилии двух кандидатов на должность.

"Я уверен, что это будет либо господин Шевченко, либо господин Данилишин — так мне кажется. Наиболее вероятный, если вы спросите меня, кто это будет, это, безусловно, наверняка будет господин Шевченко. На фракции вопрос не обсуждался", — сказал он.

Ранее экс-министр финансов Александр Данилюк назвал причину увольнения главы НБУ Смолия.

Источник Украина 24 Теги НБУ Слуга народа Яков Смолий