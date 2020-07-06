"Слуга народа" назвал двух главных кандидатов на пост главы НБУ
Нардеп рассказал, кто и когда может возглавить Национальный банк Украины
Главу НБУ вместо Якова Смолия, ушедшего в отставку, назначат в течение лета. Об этом заявил нардеп от фракции «Слуга народа» Александр Устенко в эфире телеканала "Украина 24".
"Я на 100% уверен, что к сентябрю у нас будет назначение главы НБУ, потому что мы не можем жить без главы НБУ. Госпожа Рожкова, временно возглавляющая НБУ, фактически является продолжением Смолия. Эта ситуация никого не устраивает", — сказал он.
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Устенко назвал фамилии двух кандидатов на должность.
"Я уверен, что это будет либо господин Шевченко, либо господин Данилишин — так мне кажется. Наиболее вероятный, если вы спросите меня, кто это будет, это, безусловно, наверняка будет господин Шевченко. На фракции вопрос не обсуждался", — сказал он.
Ранее экс-министр финансов Александр Данилюк назвал причину увольнения главы НБУ Смолия.