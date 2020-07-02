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Решение принято, есть кандидат на должность - политтехнолог об отставке главы НБУ Рынок не будет реагировать неадекватно на эту отставку

Политтехнолог ОО «Украинский центр общественного развития» Юрий Подорожний в эфире телеканала «Украина 24» прокомментировал заявление об отставке председателя НБУ Якова Смолия.

«Нацбанк остался без головы. Президент уже внес постановление. Действительно, никаких других изменений не будет. Решение об увольнении будет принято быстро. И главный вопрос стоит не в том, как быстро будет уволен Смолий, а в том, кто будет кандидатом, кого предлагать на эту должность», - заявил политтехнолог.

Он выразил сомнение, что рынок будет реагировать неадекватно на эту отставку, ведь запас прочности, который оставил НБУ, является достаточным.

«А вот кто придет и будет ли он поддерживать продолжение нынешней политики Нацбанка, продолжение сотрудничества с МВФ, и вообще какую новую стратегию выберет НБУ - это вопрос, особенно в свете принятого постановления в Раде относительно критики деятельности НБУ. Решение уже принято. Я уверен, что на эту минуту есть кандидат на должность», - отметил Подорожний.

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1 июля глава Национального банка Украины Яков Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию. Зеленский внес в Верховную Раду представление на освобождение Якова Смолия от должности главы НБУ.