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В процессе децентрализации хаос - экс-премьер дал совет Зеленскому Последние 10 месяцев в процессе децентрализации потеряли время, считает Гройсман

Экс-премьер-министр Владимир Гройсман в эфире телеканала «Украина 24» рассказал о проблемах в реформы децентрализации в Украине.

«Последние 10 месяцев в процессе децентрализации потеряли время, потому что надо было провести по районам правильную оптимизацию, объединить общины. Когда я проводил объединение общин - это было добровольно. Я никого ни к кому не присоединял. Вариант завершения объединения возможен, но я вам скажу, когда этим занимался, не было конфликтов, мы пошли правильным путем. Сейчас надо завершать. В том числе изменениями в Конституцию», - отметил экс-премьер.

Он рассказал, что ему во времена его премьерства не удалось это провести, потому что во власти не хотели усиления местного самоуправления.

«Но сейчас, когда есть монобольшинство, они могли бы это делать более быстро. 10 месяцев потеряны. То, как сегодня предлагают объединять районы, в районы втягивать города - это порождение хаоса, конфликтов и потеря эффективности местного самоуправления. Я обращаюсь ко всем, в первую очередь к президенту. Господин Зеленский, обратите внимание на децентрализацию, на диалог с местной властью, соберите их у себя, пообщайтесь о том, каким образом завершить спокойно и правильно эту систему, чтобы у нас было сильное эффективное местное самоуправление, эффективная центральная власть и эффективный надзор со стороны центральной власти», - заявил Гройсман.

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Ранее председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков назвал маловероятным, что изменения в Конституцию в части децентрализации будут приняты до местных выборов, которые должны состояться 25 октября.

Напомним, министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев в эфире канала "Украина 24" назвал последствия децентрализации для простых украинцев.