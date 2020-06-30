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Очередная ошибка: нардеп о новом скандальном высказывании Третьяковой Депутат Волынец раскритиковал заявление главы комитета по соцполитике Третьяковой о без вести пропавших украинцах

Народный депутат Михаил Волынец прокомментировал новый скандал с Галиной Третьяковой, председателем парламентского комитета по вопросам соцполитики, в эфире телеканала "Украина 24". Третьякова ранее заявила, что родственники пропавших без вести на Донбассе украинцев якобы пользуются своим положениям ради получения денег от государства.

"Очередная ошибка госпожи Третьяковой. Зачем было трогать семьи погибших или пропавших без вести? Тем более что тут государство не предоставило необходимую помощь. Я помню 2014 год, когда, по данным СБУ, погибли 1500 человек, а официально сообщалось, что погибли 4 человека, и когда семьи обращаются, спрашивают, где наши дети, а им отвечают, мы их туда не посылали, — мы можем разобраться. И зачем сейчас делать такие заявления, которые будоражат общество? Нужно поблагодарить родителей пропавших без вести и погибших", — заявил он.

Также Волынец вспомнил еще один недавний скандал, когда Третьякова заявила, что у безработных дети получаются "низкого качества".

"Она не должна была говорить такое, а должна была акцентировать внимание на том, что в стране сегодня люди несвоевременно получают зарплату, на росте безработицы — сколько миллионов украинцев вернулись в поисках работы, и они стали безработными, почему, какую помощь им дает государство. Безработными стали работники тех предприятий, которые остановила сама власть под предлогом коронавируса. Шахтерам не вовремя выплачивают зарплату..." ,— сказал Волынец.

Он отметил, что предлагал Третьяковой изменить свою позицию.

"С другой стороны — как минимум 20 лет в Украине грабили фонды соцстрахования, воровали по 15-17 млрд средств, и она (Третьякова — ред.) стала об этом говорить. Я ей сказал: госпожа Галина, я предлагаю вам пересмотреть свою позицию, вы глава социального комитета, люди надеются, что комитет стоит на позиции соцстандартов и защиты людей", — сказал он.

Напомним, Третьякова во время видеоконференции выступила с предложением "убрать некоторые льготы, чтобы люди ими не злоупотребляли".

В качестве примера она привела родственников украинцев, которые считаются пропавшими без вести на территории оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей. За пропавших родственники получают до 20-30 тысяч гривен в месяц. По словам Третьяковой, многие из них погибли, но родственники не хотят этого признавать, чтобы не потерять выплаты.

Ранее Третьякова стала фигурантом еще одного скандала из-за высказывания о детях безработных.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко жестко ответил на это заявление.