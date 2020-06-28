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Каждый восстановленный чиновник стоит бюджету полмиллиона — министр о люстрации Малюська рассказал, чем плох нынешний закон об очищении власти

Каждый чиновник, который восстанавливается в должности после люстрации, стоит бюджету полмиллиона гривен. Об этом рассказал министр юстиции Денис Малюська в эфире канала "Украина 24".

"Европейский суд по правам человека признал, что украинская люстрация нарушает европейскую конвенцию. Каждый люстрированный украинский чиновник, которого восстанавливает в должности суд, стоит нам — государственному бюджету и налогоплательщикам — более полумиллиона гривен", — сказал он.

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По словам министра, закон о люстрации надо срочно менять.

"Если это не произойдет, мы останемся и без люстрации, и без миллионов, а то и миллиардов бюджетных средств. Причем такая новая люстрация должна охватывать только топ-чиновников автоматически, а остальные чиновники должны быть люстрированы или нет на основании индивидуальной оценки, что они делали. И это надо делать как можно быстрее", — сказал он.

Ранее заместитель министра юстиции по евроинтеграции Валерия Коломиец рассказала о том, какие изменения должны быть внесены в закон о люстрации.