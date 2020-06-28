"Реальная политика" с Евгением Киселевым: скандалы "слуг народа" и планы Путина
Главные темы эфира: скандальные мемы "слуг народа" и "обнуление" президентских сроков Путина
В воскресенье на телеканале "Украина 24" в 21.00 - традиционное социально-политическое шоу "Реальная политика" с Евгением Киселевым.
Главные темы эфира:
- - Как скажутся скандальные мемы «некачественные дети» и «корабельная сосна» на рейтинге президента Зеленского?
- - Трамп - все? Не рано ли списывать его со счетов?
- - Что ждет Россию и Путина после парада и "обнуления" его президентских сроков?
- - Почему для Украины важен результат выборов президента Польши?
Смотрите сегодня "Реальную политику" с Евгением Киселевым" в 21:00 на канале "Украина 24".