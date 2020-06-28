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"Реальная политика" с Евгением Киселевым: скандалы "слуг народа" и планы Путина Главные темы эфира: скандальные мемы "слуг народа" и "обнуление" президентских сроков Путина

В воскресенье на телеканале "Украина 24" в 21.00 - традиционное социально-политическое шоу "Реальная политика" с Евгением Киселевым.

Главные темы эфира:

- Как скажутся скандальные мемы «некачественные дети» и «корабельная сосна» на рейтинге президента Зеленского?

- Трамп - все? Не рано ли списывать его со счетов?

- Что ждет Россию и Путина после парада и "обнуления" его президентских сроков?

- Почему для Украины важен результат выборов президента Польши?

Смотрите сегодня "Реальную политику" с Евгением Киселевым" в 21:00 на канале "Украина 24".