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Конституция впервые работает в полную силу — министр Министр юстиции рассказал, что ему не нравится в основном законе Украины

О плюсах и минусах Конституции Украины рассказал министр юстиции Денис Малюська в эфире канала "Украина 24".

"Конституция — это инструмент, который я использую практически каждый день. Из недостатков - не нравится статья 58 про обратное действие во времени (законы и другие нормативно-правовые акты не имеют обратного действия во времени, кроме случаев, когда они смягчают или отменяют ответственность лица - ред.), потому что когда мы хотим ввести какие-то льготы или начисления за прошлые периоды, это фактически нарушает Конституцию. Но это уже техника. А в целом это прекрасный инструмент, набор правил для того, чтобы мы жили цивилизованным обществом", — сказал он.

Малюська заявил, что сейчас основной закон страны впервые работает на полную силу.

"Конституция — один из инструментов, который сейчас надежно используется. Каждый более-менее важный закон идет в Конституционный суд и там рассматривается. Сейчас Конституция работает как никогда раньше в истории Украины. Это первый праздник Конституции, когда она имеет столько веса в обществе", — сказал министр.

Ранее президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Конституции.

Напомним, современная украинская Конституция принята Верховной радой Украины 28 июня 1996 года. Украинскую Конституцию признали одной из самых демократичных во всем мире. В ней содержится преамбула, 15 разделов и 161 статья о строе государства, гражданских правах, территориальном устройстве и конституционных органах.