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Наводнение в Карпатах: Зеленский позвал на помощь соседей Украины В зону стихийного бедствия могут направить международный батальон

Президент Украины Владимир Зеленский привлечет к борьбе с последствиями наводнения в Западной Украине международный военно-инженерный батальон "Тиса", который создали Румыния, Словакия и Венгрия.

Об этом в эфире канала "Украина 24" рассказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"В борьбе с последствиями непогоды в Западной Украине мы, в частности, начали использовать все механизмы за пределами государства. Действительно президент Украины выступил с инициативой по привлечению и мобилизации военно-инженерного батальона, который с 2002 года действует, является активным. Уже вчера мы обратились по дипломатическим каналам к странам-участницам этой инициативы - это Румыния, Словакия и Венгрия - с тем, чтобы начать развертывание этого батальона", - сообщила вице-премьер.

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По ее словам, как только завершатся переговоры, в течение 32 часов батальон сможет начать свою работу.

"Уже сегодня мы имеем подтверждение от Венгрии о присоединении к этой инициативе. Эта инициатива международная. Мы вместе будем мобилизовать усилия чтобы максимально эффективно реагировать на последствия таких событий. Деятельность батальона будет дополнительной к той работе, которую уже развернула ГСЧС", - добавила Стефанишина.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов рассказал в эфире канала "Украина 24", что районам Западной Украины, пострадавшим от наводнений, грозит новая опасность.