18:21, Сегодня

Мы в замкнутом круге — в "Слуге народа" рассказали о переговорах по Донбассу Депутат из "Слуги народа" рассказала, почему стратегическое выполнение Минских соглашений невозможно

На заседании трехсторонней контактной группы по Донбассу достигнуты только тактические результаты. Об этом в эфире канала "Украина 24" рассказала нардеп от партии "Слуга народа" Ирина Верещук.

"В заседании ТКГ вижу тактический эффект, потому что мы договариваемся о возобновлении водоснабжения, электроснабжения, открытия КПВВ, выплаты пенсий и зарплат. Мы понимаем, что там есть живые люди, украинские граждане, и у нас нет платформы, кроме минской площадки", — рассказала она.

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При этом выполнение Минских соглашений невозможно без шагов со стороны России, добавила депутат.

"Но стратегически выполнить Минские соглашения без того, чтобы Россия выполнила свою часть, невозможно. Стратегически мы в замкнутом круге", — сказала она.

Напомним, 25 июня состоялся очередной раунд консультаций ТКГ в видеоформате. Следующее заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе запланировано на 8 июля.