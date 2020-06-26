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В Украине люди рождаются с чипом — Саакашвили жестко оценил ситуацию в стране Глава исполнительного комитета Совета реформ высказался о существовании государства в Украине

Украинские чиновники вытеснили государство, считает глава исполнительного комитета Совета реформ Михаил Саакашвили. Об этом он заявил в эфире канала "Украина 24".

"В Украине нет государства. В Украине есть чиновники, которые (действуют - Ред.) именем несуществующего государства, потому что государство – это то, которое для всех, которое обеспечивает справедливость для всех, которое защищает всех. Где такое в Украине существует? В Украине существует куча чиновников, у каждой группы этих чиновников есть свой начальник", — сказал он.

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Политик заявил, что качество жизни в Украине жестко определяется принадлежностью к определенной группе.

"Человек рождается с чипом на ухе: я представитель той группы, этой группы. Ходит человек, ноги, руки, с двумя глазами, нормально разговаривает, а на ухе чип, мол, я представляю эту конкретную группу. Как будто люди рождаются с этим. А где государство? Государства просто нет", — сказал он.

Ранее Саакашвили заявил, что украинская система из-за махинаций стала стоить дешевле грузинской.