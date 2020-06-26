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Зеленский встретится с премьером Венгрии — эксперт назвал срок и условия Эксперт по международным отношениям рассказал, состоится ли встреча глав Украины и Венгрии и почему для этого есть два условия

В отношениях между Украиной и Венгрией наметилось потепление — в Киеве прошло четвертое заседание межправительственной украинско-венгерской комиссии впервые за семь лет. В июле может произойти встреча глав обеих стран, но при условии, что будут выполнены две задачи: провести комиссию по вопросам национальных меньшинств и заседание рабочей группы по вопросам образования.

Успеют ли выполнить эти условия и состоится ли встреча, рассказал директор Центра исследования международных отношений Николай Капитоненко в эфире канала "Украина 24".

"Я не думаю, что успеют, но встреча президента Украины и премьер-министра Венгрии очень вероятна, потому что она назрела и на уровне министров иностранных дел уже сделали все, что могли. Поэтому я думаю, что даже если не выполнят эти два условия, то все равно встреча произойдет. Возможно, не в июле, но в ближайшее время", — сказал он.

Эксперт объяснил, насколько корректны предъявленные требования Венгрии к Украине.

"Венгрия имеет право защищать свое меньшинство и делает это не только в Украине, но и в других странах. Другой вопрос в том, как нам на это реагировать. Предыдущая администрация пыталась занять жесткую позицию, но стало понятно, что последствием может быть блокирование нашего сближения с НАТО, а это наш конституционный приоритет. Было понятно, что Украине необходимо сделать какие-то шаги, чтобы выйти из глухого угла. Венгрия будет ждать надежных гарантий, которыми они считают изменения в закон об образовании", — рассказал он.

Ранее экс-глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль рассказал, что Украине необходимо найти компромисс с соседями для вступления в НАТО.