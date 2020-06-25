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Есть вопросы к украинским спецслужбам - эксперт об обвинении Януковича в госизмене Сопредседатель инициативы "Права справа" считает, что "вопросы надо задавать" спецслужбам

24 июня Государственное бюро расследований сообщило о подозрении экс-президенту Украины Виктору Януковичу, а также двум бывшим министрам обороны страны Дмитрию Саламатину и Павлу Лебедеву. Все они подозреваются в совершении государственной измены. Сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев считает, что обвинения также надо выдвинуть действующему на то время руководству СБУ и спецслужб.

Об этом он сказал в эфире канала "Украина 24".

"Почему ГБР только сейчас открыло это дело? Вообще, как могли назначить на должность и Лебедева, и Саламатина, и где, собственно, СБУ, и почему руководителям СБУ не выдвинуты аналогичные обвинения? Это приговор украинским спецслужбам, если на высшие госдолжности назначают людей, аффилированных с российскими спецслужбами, которые фактически приложили руку к аннексии Крыма и развалу Вооруженных сил Украины", - сказал Снегирев.

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Он считает, что надо было начинать с того, чтобы "задать вопросы руководителям СБУ"

"Это они дают документы на подпись президенту, дают так называемую объективку и проверяют потенциальных кандидатов на причастность к иностранным спецслужбам. Служба внешней разведки, Главное управление разведки Минобороны и СБУ закрывали глаза, это что за такие шоры на глазах, если в течение трех лет у нас разваливалась армия, фактически деморализовался личный состав?", - возмущается Снегирев.

Саламатин был назначен на должность министра обороны в феврале 2012 года, а уволен в декабре 2012 года в связи с отставкой Кабинета министров. Тогда же вместо него был назначен Лебедев, который был министром обороны до февраля 2014 года.