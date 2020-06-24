22:01, Сегодня

В "Слуге народа" объяснили скандальное заявление депутата Третьяковой о детях Депутат из "Слуги народа" извинилась за слова коллеги про "детей низкого качества"

Депутат от "Слуги народа" Елена Мошенец в эфире "Украины 24" объяснила слова главы парламентского комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов, нардепа от фракции "Слуга народа" Галины Третьяковой, за которые ее раскритиковали в сети. В частности, Третьякова сказала, что в малоимущих семьях рождаются дети "очень низкого качества".

"Кажется, что госпожа Третьякова привела цитату, которая бы подчеркнула ее мысль, из контекста я так понимаю. Я так понимаю, что она имела в виду детей с низким уровнем образования, а вышло так, что дети низкого качества", — сказала она.

Читайте также Скандал в Раде: что означала матерная переписка нардепов

Мошенец принесла извинения за свою коллегу и рассказала, какими будут последствия.

"Хочу извиниться перед всеми детьми и всеми украинцами за госпожу Третьякову и нашу политсилу. Я думаю, что вопрос (увольнения с должности главы парламентского комитета по вопросам соцполитики – Ред.) будет решаться на фракции, должны быть извинения и пояснения этой формулировки", — сказала она.

Отметим, что видео, в котором Третьякова сделала это заявление, было опубликовано на Facebook-странице движения "Заради Майбутнього" еще 29 мая, однако на него обратили внимание только сейчас. На видео отреагировала постоянная комиссия Совета Федерации профсоюзов Украины по вопросам равенства прав женщин и мужчин. В открытом письме ФПУ говорится, что федерация требует отставки Третьяковой.