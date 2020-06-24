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Это не не выдумка Украины, это опыт многих стран — депутат о важном законе Нардеп из "Голоса" рассказал о том, почему Украине нужен закон об очищении власти

Конституционный суд Украины 23 июня перешел в закрытую часть слушания дела о конституционности закона об очищении власти. Для чего нужна люстрация, рассказал народный депутат из партии "Голос" Ярослав Железняк в эфире канала "Украина 24".

"Люстрация – это вопрос справедливости. Мы слышим о том, что к ней есть определенные замечания, но для, того, чтобы разобраться в вопросе, надо вспомнить, как возник вопрос люстрации. Это не выдумка Украины, это опыт многих стран, и не только Прибалтики", — сказал он.

Железняк заявил, что все страны, которые проводили люстрацию, в итоге улучшили свои экономические показатели.

"Все они показали примерно один и тот же результат. После выхода из сферы влияния СССР те страны, которые провели люстрацию, — это уже статистические данные, — показали лучший рост, в том числе экономический, чем те страны, которые не проводили, где элите, которая была в советские времена, разрешили управлять страной. Последствия мы все видим", — сказал он.

Напомним, Министерство юстиции Украины разработало законопроект, который сужает круг лиц, подпадающих под люстрацию.

Верховная Рада в сентябре 2014 года приняла Закон «Об очищении власти» (люстрации). Законом запрещается занимать определенные высокие должности на государственной службе лицам, которые занимали совокупно не менее одного года определенные законом должности на государственной службе в период с 25 февраля 2010 до 22 февраля 2014 года.