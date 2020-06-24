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Люстрировать будут иначе – В Минюсте озвучили изменения в закон Минюст хочет вывести вопрос проверки за границы компетенции ведомства

Заместитель министра юстиции по евроинтеграции Валерия Коломиец в эфире телеканала «Украина 24» рассказала о том, какие изменения должны быть внесены в закон о люстрации.

«Мы приводим закон об очищении власти к европейским стандартам. И вопросы изменения закона о люстрации - это один из шагов, который мы должны сделать. Что изменится? Мы в первую очередь хотим вывести вопрос проверки за границы компетенции Министерства юстиции», - отметила замминистра.

По ее словам, это необходимо для того, чтобы процесс люстрации не зависел от органов власти.

«Наши европейские партнеры ставят нам одно из требований о том, что сам процесс люстрации должен быть максимально независимый от органов власти, которые могли бы влиять на определенные моменты. Создание отдельной комиссии - это необходимость, это не будет департамент в составе Минюста», - подчеркнула Коломиец.

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Напомним, 23 июня большая палата Конституционного суда перешла к закрытой части слушания дела о конституционности закона «об очищении власти».

Верховная Рада в сентябре 2014 года приняла Закон «Об очищении власти» (люстрации). Законом запрещается занимать определенные высокие должности на государственной службе лицам, которые занимали совокупно не менее одного года определенные законом должности на государственной службе в период с 25 февраля 2010 до 22 февраля 2014 года. Сейчас в Едином государственном реестре лиц, в отношении которых применены положения закона Украины «Об очищении власти», находятся 893 человека.

Европейский суд по правам человека постановил, что закон об очищении власти применяется к очень широкому кругу лиц и привел к увольнению заявителей только на том основании, что они занимали должности на государственной службе в течение более чем года во времена президентства Януковича или на основании занимаемых должностей в Коммунистической партии до 1991 года.