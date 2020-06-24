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В Донецке провели копию путинского парада: политолог объяснил цель боевиков Оккупированные территории ретранслируют то, что происходит в метрополии

Политолог Николай Мельник в эфире телеканала «Украина 24» прокомментировал проведение в оккупированном Донецке российского парада Победы.

«Оккупированные территории ретранслируют то, что происходит в метрополии, просто постоянно обыгрывая тезис о квазиреспубликах, что они сами институционально могут провести парад. Максимальная реакция Украины - это непосредственно нота МИД Украины в МИД России. Я также не припомню, чтобы международные организации как-то реагировали на парады на оккупированных территориях. Максимум нота протеста, которая ничего не означает», - отметил политолог.

Он отметил, что в Донецке вряд ли кто-то бы стал протестовать открыто против этого парада.

«Никаких конфликтов на фоне этого парада не должно произойти. Там правоохранительная система работает по более-менее российским лекалам, и в принципе нелояльность к оккупационной вертикали довольно жестко наказывается. Поэтому я бы не ждал какие-то акции протеста в Донецке в связи с парадом», - заявил Мельник.

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Российский военный парад 24 июня состоялся в Донецке. До последнего было неизвестно, допустят ли зрителей. Но людей все же собрали. Карантинные ограничения не контролировали. Большинство людей были без масок и не соблюдали социальную дистанцию.

Напомним, ранее российский экономист, бывший советник Путина Андрей Илларионов в эфире канала "Украина 24" рассказал, почему парад Победы в России пройдет именно летом.