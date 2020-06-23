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В набсоветах госкомпаний должны быть только украинцы — депутат Нардеп из "Батькивщины" прокомментировал замену в набсовете "Укроборонпрома"

О том, каким должны быть наблюдательные советы в государственных компаниях, рассказал нардеп от партии "Батькивщина" Михаил Цимбалюк в эфире канала "Украина 24".

"Если наблюдательный совет является законным органом, он должен отвечать за эффективность менеджмента. И тогда, если менеджмент и руководитель предприятия вывели его в прибыльные, то премиальные должны быть. Но если министр инфраструктуры приглашает на "Укрзализныцю" представителя Польши, который три месяца он поработал и его уволили (речь о Войцехе Балчуне, который возглавлял "Укрзализныцю" с апреля 2016 по август 2017 года — ред.)... И никто не отвечал — кто его подбирал, по каким критериям. Сейчас другой руководитель", — сказал он.

Цимбалюк отметил, что на стратегических предприятиях в наблюдательных советах должны работать исключительно украинцы.

"Укроборонпром" — это вообще предприятие, которое отвечает за безопасность государства. Поэтому там должны быть профессиональные люди, но я считаю, что обязательно отечественные люди, которых у нас пока, слаба богу, достаточно", — сказал он.

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Напомним, 19 июня президент Владимир Зеленский вывел из состава Набсовета "Укроборонпрома" главу своего Офиса Андрея Ермака и включил в него экс-директора Национального института стратегических исследований Владимира Горбулина.