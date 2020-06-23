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В Украине узаконят "Шерлоков Холмсов" — подробности от нардепа Депутаты хотят легализировать уже существующую деятельность

Парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде принять законопроект о легализации деятельности частных детективов в Украине. Детали рассказал депутат, глава комитета правоохранительной деятельности Денис Монастырский в эфире канала "Украина 24".

"Сегодня детективные агентства имеют название детективных агентств, но работают в разных формах, которые не обладают теми правами, которыми должны быть наделены детективные агентства и их сотрудники. Фактически этот законопроект должен узаконить рынок, который уже сложился. Нормальная ситуация, когда для того, чтобы получить определенную информацию, нанимается частный детектив или компания. Они могут добывать информацию из открытых источников, в общественных местах. Наиболее популярны сегодня заказы по семейным делам", — сказал он.

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Монастырский рассказал, что попытка легализации такого бизнеса уже предпринималась, но неудачно. На этот раз проект доработали.

"В 2017 году такой закон уже был принят, но был ветирован президентом по ряду проблем, которые были допущены. Осенью прошлого года мы создали рабочую группу, и сейчас, думаю, что этот законопроект в сентябре может быть рассмотрен парламентом. Сама идея детективов должна усилить возможности, например, стороны защиты, часто правоохранители не справляются с работой по сбору доказательств. Речь идет не только об уголовных производствах, а и о хозяйственных, семейных делах. Частные детективы обязательно будут сдавать экзамены, и получать разрешение на работу только после успешной сдачи", — рассказал депутат.

Ранее в Верховной Раде зарегистрирован законопроект "О запрете акустического насилия в транспорте", согласно которому в общественном транспорте не должна звучать никакая музыка.