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"Это комедия": украинский нардеп об обвинениях со стороны России Народный депутат Мустафа Джемилев назвал причины, по которым уголовные дела против него необоснованны

Суд в оккупированном Россией Крыму 25 июня начнет рассматривать уголовное дело депутата Верховной рады Украины, лидера Меджлиса крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. Ситуацию Джемилев прокомментировал в эфире канала "Украина 24".

"Это какая-то комедия. Перехода границы между материковой Украиной и оккупированным Крымом практически не было. Я только подошел к границе, а там была выставлена целая армада – танки, бронетранспортеры, около 1000 омоновцев, добровольцы какие-то начали съезжаться. И там вели переговоры, чтобы пропустить. Они, правда, резонно говорили: ну, раз вас Москва не пропускает, чего мы будем пропускать? Стычки были, когда наши соотечественники пытались пересечь границу", — рассказал он.

Джемилев назвал еще две причины, по которым считает дело против себя необоснованным.

"Но дело в том, что в соответствии с российским законодательством, если даже был бы этот переход, то он имеет срок давности шесть лет, и сейчас с их стороны возбуждать (дело — ред.) – это тоже незаконно. Во-вторых, в соответствии с международными нормами, у Крыма нет границ, поэтому все претензии не имеют никакого значения. Я адвокату сказал, что меня это интересует только с точки зрения того, задействованы ли там суды, — все это нужно для того, чтобы подать в Европейский суд", — сказал он.

Напомним, Джемилев обвиняется по трем статьям УК России, в частности, в незаконном пересечении "госграницы РФ", небрежном хранении оружия и приобретении боеприпасов.