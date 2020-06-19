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Заявления сумасшедших пенсионеров — адвокат про очередное дело против Порошенко Адвокат рассказал, почему новое дело против Порошенко не стоит внимания следствия

Экс-президенту Петру Порошенко инкриминируется, среди прочего, так называемое "дело Томоса" — обвинение в разжигании религиозной вражды. Это прокомментировал адвокат Илья Новиков в эфире канала "Украина 24".

"Это прекрасный пример того самого дела, которое должно было попасть в ящик для заявлений сумасшедших пенсионеров. Каждый следователь или прокурор должен понимать, что если ты будешь тратить свое время на дела о том, что не так Томос зарегистрировали или еще что-то, у тебя не хватит времени на свои непосредственные обязанности. И для страны ты будешь лишним балластом. Есть рабочий день, который ты тратишь или на надлежащее расследование коррупции, или на то, как путем создания ПЦУ разожгли вражду", — сказал он.

Напомним, 18 июня перед судом об избрании меры пресечения в дело о возможном незаконном назначении главы Службы внешней разведки пятый президент Петр Порошенко заявил, что против него возбудили также дело из-за "разжигания религиозной розни" по факту получения Томоса украинской автокефальной церковью. В ГБР подтвердили открытие дела Службой безопасности Украины. Дело было открыто в ноябре 2019 СБУ по заявлению Филарета.

Народный депутат, сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко заявила, что всего есть 27 исков против Петра Порошенко, в том числе два за хулиганство.

Ранее адвокат Илья Новиков рассказал, в чем в нынешней версии обвинения состоит преступление, вменяемое Порошенко.