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Адвокат Порошенко: Нынешняя версия дела — двойной нонсенс Адвокат Илья Новиков рассказал, в чем в нынешней версии обвинения состоит преступление, вменяемое Порошенко

Суд отложил избрание меры пресечения Петру Порошенко, очередное заседание состоится 1 июля. Что из себя сейчас представляет дело против пятого президента Украины, рассказал адвокат Петра Порошенко Илья Новиков в эфире канала "Украина 24".

Новиков напомнил, что первый черновик подозрения против Петра Порошенко был опубликован 4 марта этого года. Потом Руслан Рябошапка был уволен с поста за то, что, по его словам, отказался подписывать это подозрение.

"Суть подозрения в той версии про то, что Порошенко лично совершил захват власти посредством акта о назначении замглавы Службы внешней разведки. Он в то же время совершил злоупотребление полномочиями, пренебрег решением суда, и дополнительно 426 статья, которая единственная осталась в последней версии обвинения. От него отказались, потому что Рябошапка указал, что это юридический трэш", — рассказал он.

По словам Новикова, "та версия, которая была в марте, — это уже нонсенс".

"Они сделали вторую версию нонсенса, еще более абсурдную. Что такое статья 426-1? Она относится к ситуации, когда своими полномочиями злоупотребляет военное служебное лицо", — сказал он.

Новиков разъяснил по пунктам несоответствие обвинения реальной ситуации.

"Кто в этой ситуации военное лицо? Не Порошенко. Евгений Божок, бывший глава Службы внешней разведки. В чем состоит состав его преступления? В том, что он выполнил указ президента Порошенко о назначении Семочко. В чем вина Порошенко? В том, что он указ подписал и, по мнению генерального прокурора Украины госпожи Венедиктовой, подписание указа было актом подстрекательства Божка. Вот в чем подозрение", — рассказал он.

10 июня Офис генерального прокурора сообщил о подозрении народному депутату, бывшему президенту Петру Порошенко. Порошенко подозревается в том, что, будучи президентом Украины, в 2018 году путем издания "явно преступного приказа" склонил председателя Службы внешней разведки Украины Сергея Семочко к превышению им власти и служебных полномочий. Санкция вменяемой статьи предусматривает от 7 до 10 лет лишения свободы.