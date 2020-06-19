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Американский дипломат анонсировал новый шаг НАТО навстречу Украине Альянс должен более активно работать с Украиной и с Грузией, считает Александер Вершбоу

НАТО должно помочь Украине и не допустить увеличения российской военной угрозы в Черноморском регионе.

Об этом во время Киевского форума по безопасности в эфире канала "Украина 24" заявил американский дипломат, бывший заместитель генсека НАТО Александер Вершбоу.

Как отметил Вершбоу, сотрудничество между Украиной и НАТО - "это однозначно улица с двусторонним движением". По его словам, союзники серьезно выиграли от проведения совместных учений с украинскими военными, которые приобрели немало опыта в противостоянии российской угрозе.

"Поэтому я считаю, что теперь НАТО должно сделать следующий шаг, потому что это не может быть плато в отношениях Украины и НАТО. И поэтому мне кажется, что теперь НАТО должно привлечь Украину в процесс развития и разработки стратегии Черноморского бассейна... Мне кажется, что НАТО следует работать более плотно, более активно с Украиной и с Грузией, чтобы противостоять увеличению российского военного присутствия в регионе, в частности в оккупированном Крыму, а также не позволять России вмешиваться в свободу судоходства в этом регионе", - заявил он.

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Дипломат также отметил, что статус партнера НАТО с расширенными возможностями не заменит Украине членства в НАТО и "не гарантирует ничего нового в будущем, кроме того, что НАТО уже сказало".

"Но я считаю, что это стимулирует сотрудничество и взаимодействие Украины с НАТО и усиливает возможности Украины получить членство в НАТО в ближайшие несколько лет. И я считаю, я надеюсь, что касается интеграции Украины в НАТО, то США будут продолжать демонстрировать свое лидерство в этих вопросах. И мне кажется, что Конгресс мог бы также внести свой вклад в этот процесс, и нынешняя администрация США, а также будущая администрация США, надеюсь, этому будут способствовать. Украине пообещали членство на саммите в Бухаресте. Это было в 2008 году. И раньше или позже НАТО все же надо выполнить свое обещание", - заявил Вершбоу.

Напомним, ранее американский политик Марси Каптур в эфире канала "Украина 24" выразила надежду, что Украина станет полноправным членом НАТО.