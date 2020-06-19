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"Хотят вернуть времена Януковича": советник Байдена назвал угрозу для Украины Майкл Карпентер рассказал о попытках подорвать отношения США и Украины

В Украине группа политиков хочет реванша режима Виктора Януковича и поэтому пытается подорвать ее отношения с США.

Об этом во время Киевского форума по безопасности в эфире канала "Украина 24" заявил исполнительный директор Пенн-Байден Центра по дипломатии и глобальному взаимодействию, внешнеполитический советник вице-президента США Джо Байдена Майкл Карпентер.

"Есть группа людей в Украине, которые хотят реванша, которые хотят, чтобы вернулись времена режима Януковича. Эти люди - олигархи они или политики - имеют много общего с интересами Кремля. Некоторые из них даже ездят в Москву для того, чтобы получить от Кремля и президента Путина определенные преференции", - заявил Карпентер.

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В то же время, эксперт отметил, что и в США есть группа людей, связанных с Белым домом, "которые хотели бы использовать Украину как инструмент межпартийной борьбы". По его мнению, эти группы в обеих странах представляют небольшой процент населения.

"Наша цель - расширять стратегическое партнерство и сделать так, чтобы эти люди и в США, и в Украине не могли подорвать суть нашего стратегического партнерства. И сотрудничать на основании общих интересов, таких как, например, поддерживать украинскую энергетическую независимость и препятствовать строительству нового трубопровода "Северный поток-2". Или, например, способствуя движению Украины в сторону Североатлантического альянса. Или, например, поддерживая реформы, которые будут способствовать усилению верховенства права в Украине", - заявил он.

Напомним, ранее американский политик Марси Каптур в эфире канала "Украина 24" выразила надежду, что Украина станет полноправным членом НАТО.