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Новое партнерство Украины с НАТО: экс-министр развеял оптимизм Константин Грищенко рассказал, каковы шансы Украины вступить в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 17 июня поздравил Украину с предоставлением статуса партнера Альянса с расширенными возможностями. Приближает ли этот статус нашу страну к членству в НАТО, рассказал в эфире канала "Украина 24" Константин Грищенко, экс-министр иностранных дел.

"Нет никакой прямой связи между тем, что было предоставлено НАТО, и возможностью нам в ближайшее время в среднесрочной перспективе получить приглашение к членству. И в более благоприятное время, когда не было войны на востоке, аннексии Крыма, вопрос о членстве в НАТО реально не стоял, мы не могли даже получить программу в отношении приобретения членства", — сказал он.

Грищенко предостерег украинцев от заблуждений насчет НАТО.

"Поэтому мы не должны просто быть введены в заблуждение всеми, кто утверждает, что это решение приближает нас к членству как таковому. Это опасно потому, что вместо решения проблем безопасности настоящего и ближайшего времени мы затмеваем общество", — сказал он.

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Напомним, Североатлантический совет 12 июня признал Украину членом Программы расширенных возможностей НАТО. Этот статус является частью партнерской инициативы НАТО.

Украина стала одним из шести партнеров расширенных возможностей вместе с Австралией, Финляндией, Грузией, Иорданией и Швецией. Каждый из партнеров имеет индивидуальные отношения с Альянсом.