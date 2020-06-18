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"Украина идет к масштабному политическому кризису" — экс-премьер Арсений Яценюк назвал последствия провала голосования по программе правительства

Экс-премьер-министр Арсений Яценюк отреагировал на голосование Верховной Рады, в результате которого не была принята доработанная программа действий правительства. Он выложил у себя в Facebook пост с вопросом "Рада идет на досрочные выборы?"

"Монобольшинство "Слуга народа" не доверяет своему премьеру и своему правительству. Это превратилось в систему. Это означает, что Кабинет министров не будет получать никакой реальной поддержки в парламенте при голосовании за законы, которые нужны Украине и украинцам", — заявил Яценюк в видеообращении.

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Экс-премьер рассказал, какие еще последствия будет иметь такое решение парламента.

"Это значит, что наша программа сотрудничества с Международным валютным фондом, и Европейским союзом, и международными финансовыми организациями уже сегодня поставлена под вопрос. Это означает, что деятельность правительства по сдерживанию распространения пандемии также будет стоять под вопросом. И это означает, что Украина активно движется к масштабному политическому кризису", — заявил он.

Напомним, 4 июня Верховная Рада рассмотрела программу действий Кабинета министров, отправив ее на доработку. 15 июня обновленная программа поступила на рассмотрение комитетов Верховной Рады.

Ранее председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак заявил, что правительство теперь будет работать против Верховной Рады.