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Диверсант для энергетики Украины – нардеп о скандальном Герусе Алексей Кучеренко заявил, что у него есть копромат на коллегу по парламенту

Народный депутат от партии "Батькивщина" Алексей Кучеренко назвал своего коллегу из "Слуги народа", главу парламентского комитета по энергетике Андрея Геруса "большим диверсантом для энергетики Украины".

Такое заявление Кучеренко сделал в эфире канала "Украина 24", комментируя информацию о том, что Герус за 2019 год задекларировал 38 млн грн.

"Хотел бы к нему в очередь записаться – пусть меня научит, как заработать. До 2018 года человек занимался защитой прав потребителей, он был главой ассоциации защиты прав потребителей энергетики и коммунальных услуг… Как за год человек мог заработать такие деньги? Мое убеждение что так называемая когорта "грантоедов" - это те, кто научились перемывать западные деньги, потом ФЛП появлялись, потом через эти ФЛП они все становились миллионерами, все имеют по десятку квартир. Я большего диверсанта для энергетики Украины не видел, чем Андрей Герус", - заявил депутат.

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Кучеренко добавил, что у него "есть большой массив информации, что Герус наделал за 9 месяцев".

Напомним, пролоббированная нардепом Андреем Герусом поправка к закону о рынке электроэнергии позволила начать импорт электроэнергии из России.

В декабре 2019 года депутат Анна Скороход, которая біла исключена из фракции "Слуга народа" обвинила Геруса в получении 400 тыс. долларов взятки за внесение скандальной поправки.

Член парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Виктория Гриб в эфире канала "Украина 24" заявила, что из-за "поправки Геруса" Украине грозит потеря энергонезависимости.