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Важный законопроект Зеленского: в "Слуге народа" рассказали о плюсах и минусах Документ вызвал опасения у части депутатов от "Слуги народа"

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Василий Мокан в эфире канала "Украина 24" оценил плюсы и минусы президентского законопроекта о референдуме в Украине, который 18 июня будет рассматривать Верховная Рада.

Нардеп отметил, что после первого чтения законопроект будет дорабатываться.

"Относительно плюсов-минусов - о плюсах понятно, долго говорить не надо - это регламентация норм Конституции и создание правовой базы для проведения всеукраинских референдумов. На сегодня у нас отсутствует действующее законодательство по поводу как всеукраинских, так и местных референдумов. Мы обязаны как законодатели такое правовое поле создать и регламентировать существующие в конституции нормы народовластия", - отметил Мокан.

Комментируя возможные минусы законопроекта, нардеп сказал, что у его коллег возникли опасения относительно референдумов насчет территории Украины.

"Что касается рисков - вчера у нас на фракции "Слуги народа" проходило обсуждение этого законопроекта. В целом положительные отзывы. Законопроект состоит на 75% из того, что расписываются процедуры проведения всеукраинского референдума, но возникали у коллег вопросы о возможности выносить вопрос на референдум относительно изменения территории", - заявил он.

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Однако, как пояснил нардеп, есть четкий запрет выносить на референдум вопросы, нарушающие территориальную целостность или угрожающие национальной безопасности Украины. По его словам, оппоненты этого законопроекта "раскачивают "зраду", которой на самом деле нет".

"Я думаю, что в четверг Верховная Рада решит принять законопроект за основу и начнется его совершенствование между первым и вторым чтением путем поправок и предложений народных депутатов. Думаю, что 226 голосов за такую инициативу найдется, и это логично, поскольку речь идет об одном из законопроектов из пакета народовластия", - заявил Мокан.

Депутат добавил, что в "Слуге народа" готовы к правкам и экспертным замечаниям, чтобы принять качественный закон о референдуме.

Ранее народный депутат Украины Виктория Гриб в эфире телеканала "Украина 24" рассказала о том, как должно реализовываться народовластие в Украине.

Напомним, принятие закона о референдуме было одним из ключевых предвыборных обещаний Владимира Зеленского.