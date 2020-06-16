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Обновленная программа Кабмина основана на трех текстах — депутат Нардеп рассказал, как правительство доработало свою программу действий

Верховная Рада на этой неделе планирует рассмотреть обновленную программу действий правительства. Какой вид она сейчас имеет, рассказал нардеп, фракция "Слуга народа" Василий Мокан в эфире канала "Украина 24".

"По регламенту, в течение 15 дней парламент должен рассмотреть доработанный текст, соответственно, на этот четверг вопрос вынесен на повестку дня. С того момента (отправления на доработку - ред.) текст доработан и по объему, и по содержанию, и по сути. Объем увеличился более чем в 10 раз, и это уже более широкий и качественно иной документ, чем предыдущий", — сказал он.

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Депутат объяснил, какие документы учтены в программе Кабмин.

"Она базируется на трех основных текстах: предвыборная программа Зеленского, предвыборная программа партии "Слуга народа" и предложения комитетов, на основе которых дорабатывался сам текст. Доработана программа — это результат совместной работы Верховной Рады и Кабмина", — сказал он.

Мокан пояснил, что в случае одобрения программы Кабмин получит иммунитет на год, то есть нельзя будет выражать ему недоверие.

Напомним, 4 июня Верховная Рада рассмотрела программу действий Кабинета министров, отправив ее на доработку. 15 июня обновленная программа поступила на рассмотрение комитетов Верховной Рады.