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"Это пример украинского чуда": политолог высмеял скандального нардепа Эксперт рассказал о петиции шахтеров президенту и о том, что происхождение средств Геруса должны расследовать контролирующие органы

Делу нардепа Андрея Геруса власти должны уделить более пристальное внимание. Такое заявление сделал политолог Кирилл Сазонов в эфире канала "Украина 24".

"Список претензий к главе топливно-энергетического комитета Геруса длиною в несколько километров: начиная от импорта российского угля и электроэнергии, заканчивая тем, о чем говорил Кучеренко – создание преступной схемы, которая привела к убыткам госпредприятий на 50 млрд гривень на рынке электроэнергии", — сказал он.

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Также эксперт заявил, что цель петиции шахтеров президенту – это чтобы было оперативное вмешательство со стороны главы государства. Точку же должны поставить НАБУ и ГБР в расследовании деятельности Геруса.

"Если президент разберется в этой ситуации и потребует от фракции "Слуга народа" хотя бы поменять главу комитета (энергетического – ред.), то это мнение будет принято во внимание и реализовано достаточно быстро. Впереди куча работы, и без поддержки парламента энергетическая отрасль может оказаться в глубоком кризисе, который будет иметь не только экономические последствия, но и социально-экономические, что в интересах России, которая ради этого будет давить украинский рынок дешевым демпингом", — сказал он.

Политолог заявил, что контролирующие органы должны расследовать, откуда миллионы у Геруса.

"Позволю себе шутку, я называю это "украинским чудом": если ты бескорыстно сражаешься за низкие тарифы на электроэнергию для отдельных финансово-промышленных групп, рано или поздно ты становишься очень богатым человеком. Но люди, в обязанности которых входит расследование и контроль, позволить себе юмор в этот момент не могут, они должны внимательно разобраться, откуда эти деньги, сколько их на самом деле, а сколько их в декларации, соответствуют ли расходы доходам и как они получены. Потому что если человек явно лоббирует импорт российского угля, только на "Центрэнерго" на 400 млн зашло по цене вдвое завышенной от рыночной, если человек лоббирует менеджмент, о чем говорят бизнесмены, ставит на "Центрэнерго" свой менеджмент… Очень много лоббизма, очень много непонятных действий, которые наносят ущерб экономике Украины, вгоняют в убытки и государственные, и частные предприятия, при этом Россия зарабатывает и одновременно человек (Герус – ред.) становится миллионером – к нему очень много вопросов должно быть со стороны контролирующих органов, и партийность, депутатство тут не должно быть индульгенцией", — сказал политолог.

Ранее Печерский суд обязал Офис генпрокурора возбудить уголовное производство в отношении Геруса. Его обвиняют в госизмене. В заявлении, которое было подано в суд, отмечалось, что Андрей Герус при принятии поправок в законы Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии" и "О рынке электроэнергии" совершил преступление "в интересах неустановленных лиц с нарушением законодательно определенной процедуры, что повлекло убытки в значительных размерах государственным интересам и интересам других потребителей ".